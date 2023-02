Caso Zaniolo: via in estate, Milan alla finestra

Le ultime ore di mercato e non solo hanno visto protagonista Zaniolo. Alla fine resta a Roma, ma in estate sarà ceduto, Milan alla finestra

Le ultime ore di mercato e non solo hanno visto protagonista Zaniolo. La trattativa con il Bournemouth sembrava vicina ad andare in porto, tanto che era già prenotato un volo da Pisa (l’attaccante era a La Spezia) per Londra, ma poi gli inglesi hanno deciso di tirarsi indietro e così l’affare è sfumato. Alla fine rimarrà a Roma con il rientro a Trigoria previsto nella giornata di domani, ma resta fuori dal progetto tecnico.

Come riportato da Sportmediaset il giocatore andrà via in estate, ma i giallorossi non potranno chiedere più di 15-18 milioni di euro. Sullo sfondo resta interessato il Milan.