Caso Zaniolo, la Roma valuta provvedimenti disciplinari

Scontro totale fra la Roma e Zaniolo. Il giocatoe ha rifiutato di incontrare i dirigenti del Bournemouth. Si valutano provvedimenti

Scontro totale fra la Roma e Zaniolo. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky oggi i dirigenti del Bournemouth si sono recati a Roma per incontrare l’agente Claudio Vigorelli, offrendo una proposta economica pari a cinque milioni di euro a stagione.

Il giocatore però non ha voluto incontrare i dirigenti del club inglese comunicando poi in serata alla società giallorossa la decisione di non voler accertare la proposta. La Roma si ritiene danneggiata dal comportamento del calciatore e valuterà provvedimenti disciplinari nei suoi confronti