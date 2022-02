ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caso Montella, la Sampdoria è in debito con la Fiorentina di 400 mila euro: la decisione della FIGC sulla clausola rescissoria

Come riporta Il Secolo XIX, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha disposto che la Sampdoria debba pagare 400 mila euro della clausola rescissoria per Vincenzo Montella.

Non solo il Lech Poznan, dunque, ha avanzato pretese nei confronti della Sampdoria per somme non pagate relative a Dawid Kownacki, anche la Fiorentina ha un conto in sospeso.