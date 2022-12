Le parole dell’avvocato di Trentalange sul caso D’Onofrio: «Ha detto la verità»

Paolo Gallinelli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo assistito, Alfredo Trentalange, nel processo sul caso D’Onofrio. Ecco le parole dell’avvocato:

«Ha detto la verità, vive e ha visto per fare l’arbitro. Questa situazione non lo rende sereno, soprattutto per l’associazione, ma ha la coscienza pulita».