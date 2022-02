Casarin: «Derby? Guida ha condotto la partita da arbitro internazionale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex arbitro Paolo Casarin ha commentato così la prova di Guida in Inter-Milan: le sue parole al Corriere della Sera

«Guida a San Siro per il derby. Partita subito combattuta e nervosa, con un gol dell’Inter annullato per fuorigioco di Perisic. Giallo per Romagnoli, grandi parate di Maignan che nulla può fare sul tiro di Perisic al 38’. Guida è capace di valutare bene e più volte la differenza tra i contrasti di gioco da lasciare andare e i falli volontari da fischiare: i giocatori condividono le scelte dell’arbitro. Comunque 16 i falli fischiati nel primo tempo. Il Milan riparte con decisione e passa in vantaggio con una doppietta di Giroud. Finale caotico con rosso per Theo. La direzione di Guida è da arbitro internazionale».