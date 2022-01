ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carnevali: «Lucca-Sassuolo? Non credo ora. E su Defrel…». Le dichiarazioni del dirigente neroverde

Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport del mercato del Sassuolo.

LUCCA – «Non credo che riusciremo a chiudere per lui, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso Ceide, Ciervo… Non credo che possa arrivare Lucca, soprattutto per questo mercato, magari più avanti».