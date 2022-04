Giovanni Carnevali, dirigente neroverde, ha parlato a Sky Sport affrontando diversi temi tra cui quello dei big sul mercato

Giovanni Carnevali, dirigente neroverde, ha parlato a Sky Sport affrontando diversi temi tra cui quello dei big sul mercato:

«Inutile nascondere gli interessamenti delle big, valuteremo a fine stagione cosa fare, ma è chiaro che la nostra volonta è quella di crescere e non vendere tanti ragazzi e mantenere il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Valuteremo le possibilità migliori per noi e per i ragazzi stessi»