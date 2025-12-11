Caressa parla così del Milan. La critica a Rafael Leao e l’elogio a Rabiot: le sue parole

Caressa, su Sky Sport, parla così del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Torino. Ecco tutte le sue parole

Dopo la vittoria in rimonta del Milan contro il Torino (2-1), il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato la prestazione rossonera, non lesinando critiche, ma sottolineando l’importanza di alcuni singoli. Caressa ha definito il primo tempo del Milan “quasi inguardabile” fino al gol del momentaneo 2-1.

Caressa, La Critica su Leao e l’Elogio a Rabiot

Il giornalista si è concentrato su Adrien Rabiot, autore del gol del sorpasso, definendolo “forse il giocatore più importante del Milan” e, inaspettatamente, “anche più importante di Modric”, perché Rabiot è un vero “trascinatore”. Caressa ha ricordato che Rabiot era stato mandato via dalla Juventus senza discutere il rinnovo ed era “considerato finito”, ma ora è uno dei più decisivi del campionato.

Riguardo a Rafael Leao, uscito al 30° minuto, Caressa ha sollevato dei dubbi sul suo futuro. Pur riconoscendo la sua importanza a tratti “dal punto di vista numerico più che di gioco”, ha ipotizzato che l’allenatore Allegri potrebbe stufarsi. Secondo Caressa, se la squadra continua a giocare meglio senza Leao, o con un altro attaccante come Nkunku, il portoghese “potrebbe anche non trovare più spazio o almeno non spesso”. La partita contro il Torino, vinta in rimonta, dimostra che la squadra “può fare anche a meno di Leao”. Caressa ha infine concluso che vittorie in rimonta come questa “valgono 6 e forse anche 9 punti” perché danno una consapevolezza cruciale per il prosieguo della stagione.