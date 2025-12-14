Caressa riconosce l’importanza di Rabiot. Il giornalista avanza una domanda alla Juventus: «Perché non gli hanno rinnovato il contratto?»

Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così di Adrien Rabiot e la sua importanza al Milan. Poi, avanza una domanda alla Juventus…

Il giornalista Fabio Caressa, intervenuto su SkySport, ha espresso una valutazione estremamente positiva su Adrien Rabiot, definendolo il giocatore più decisivo arrivato in Serie A. Secondo Caressa, il centrocampista francese è stato fondamentale per la Juventus, tanto da domandarsi pubblicamente come sia possibile che la società bianconera non gli abbia ancora rinnovato il contratto. A suo parere, Rabiot è il giocatore più decisivo approdato in Serie A.

Caressa e Rabiot, L’Importanza Tattica per l’Equilibrio

Caressa ha poi analizzato il ruolo cruciale di Rabiot nel contesto tattico, sottolineando l’importanza della sua posizione per l’equilibrio della squadra.

Il giornalista ha evidenziato come Rabiot sia un elemento imprescindibile per gli equilibri del Milan, specialmente in coppia con un giocatore come Bartesaghi. La presenza del centrocampista francese è vista come una garanzia di stabilità, che sarebbe messa in discussione se nella stessa zona di campo dovesse operare un giocatore con caratteristiche offensive come Leao. In conclusione, Caressa ritiene che, proprio a causa di questi equilibri tattici, l’allenatore Massimiliano Allegri non cambierà la posizione di Rabiot in campo.