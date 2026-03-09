Connect with us

Caressa: «Rigore Ricci? Ne abbiamo visti dati così. Strano che in un campionato le cose cambino in corsa»

Published

2 ore ago

on

By

Caressa

Caressa al termine di Milan Inter, ai microfoni di Sky Calcio Club, ha commentato così l’episodio che tanto sta facendo discutere

Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa, si è espresso sulla questione tocco di braccio di Samuele Ricci. Il telecronista ha detto la sua sull’episodio che tanto sta facendo discutere. Queste le sue parole:

NE ABBIAMO VISTI «Prova a tirare indietro il braccio ma verso il pallone. L’arbitro sembra impallato dal giocatore e non può vedere. Dati così quest’anno ne abbiamo visti. Il braccio è netto, staccato. Qui ci siamo battuti per questo. Se cambi il modo di decidere devi fare una comunicazione ufficiale. Se finora hai fatto in un determinato modo e ora cambi devi dirlo…».

STRANO… «Se è un cambiamento, è un cambiamento drastico. Strano in un campionato che le cose cambino in corsa: fanno come gli pare. Se è così serve un minimo di comunicazione. Se questa valutazione viene confermata e considerata giusta e da adesso questi rigori non li danno più a noi sta bene. Tendenzialmente questi rigori venivano dati finora», ha detto ancora».

