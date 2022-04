Caressa: «Donnarumma? Scegliere i soldi non sempre paga»

Fabio Caressa intervenuto a Sky Sport durante Mondo Gol ha commentato il dualismo tra Donnarumma e Navas al Psg

«La domanda è, non se è un fallimento per il Psg aver preso lui ma se è un fallimento per Donnarumma essere andato al Psg? Cioè aver anteposto ad alcune cose che a quell’età contano come: stare vicino a casa tua, stare con gente che ti vuole bene, che conosci, dove puoi diventare una bandiera, i soldi, non sempre funziona. Quando parla di Milan gli brillano gli occhi? Ho visto ma non potrebbe mai tornare»