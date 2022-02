Caressa: «Attenzione a dire che Maignan sia più forte di Donnarumma»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Fabio Caressa, che ha fatto la sua top 11 dell’ultima giornata di Serie A, sul suo canale Youtube

Le parole di Fabio Caressa, che ha fatto la sua top 11 dell’ultima giornata di Serie A, sul suo canale Youtube:

«In porta Maignan ed è abbastanza evidente il perché. Sta giocando una stagione grandissima, di grande continuità; attenzione a dire che sia più forte di Donnarumma, perché le cose non stanno cosi, ma bisogna fare i complimenti a Massara in particolare e a tutto lo staff per il suo acquisto».