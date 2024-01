Cardinale e l’analisi sullo sport: «Cattura un arco di tempo che va dalle due alle quattro ore». Le parole del presidente del Milan

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a GQ Sports analizzando lo sport e la possibilità di investire in Francia.

VOGLIA DI INVESTIRE IN FRANCIA – «Perché non c’erano restrizioni sulla proprietà… Governi sovrani, oligarchi, individui ricchi possono tutti comprare squadre. Tutte cose molto istruttive che vediamo in NFL, NBA e MLB. Qui invece si possono vedere i pro e i contro di un completo Far West. Lo sport cattura in un arco di tempo che va dalle due alle quattro ore l’intero spirito umano. Se tutte le nostre squadre sportive finiscono per essere di proprietà di aziende che siano istituzioni finanziarie o governi, cosa succede? Il grande business. L’elemento umano. Come fanno queste cose a non distruggersi a vicenda?».

