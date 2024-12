Cardinale Milan, Zazzaroni attacca: «Si è fatto una serie di nemici sparando str...anezze. Ha chiuso con Maldini per eccesso di competenza di Paolo?»

Cardinale Milan, Zazzaroni attacca: l’editoriale del direttore del Corriere dello Sport riguardo le parole del proprietario dei rossoneri

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale ha attaccato il proprietario del Milan Gerry Cardinale.

ZAZZARONI CONTRO CARDINALE – «Lei si è fatto una serie di nemici con una sola intervista sparando una serie di str…anezze. La sua strategia calcistico-industriale non la discuto: mi basta il campo. Ma quando afferma che ‘vincere campionati è un obiettivo importante, ma bisogna farlo con intelligenza’, finisce per spiazzarci. Mi tolga una curiosità: ha chiuso con Maldini, l’uomo dello scudetto, per eccesso di competenza di Paolo?».

