Cardinale Milan, retroscena da Madrid! Ricostruzione incredibile, è successo davvero nel post-partita

Cardinale Milan, spuntano tutti i dettagli del post-partita dopo la vittoria di ieri sera contro il Real Madrid: la ricostruzione

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul post-partita di Real Madrid–Milan, gara vinta 1-3 dai rossoneri:

PAROLE – «Le scene dallo spogliatoio sono le più belle. Gerry Cardinale è sceso per fare i complimenti alla squadra… e mai sono stati così meritati. L’Ansa ha riportato altri concetti del suo discorso: Cardinale ha apprezzato che la squadra sia rimasta unita, sottolineando che la proprietà e il management sono sempre al loro fianco per supportarli. E ha detto che avrebbe portato negli Stati Uniti la soddisfazione di avere visto il Milan manifestare al Bernabeu tutto il suo potenziale. Rafa Leao, invece, quando ha visto entrare Mike Maignan con il trofeo Uefa di migliore in campo, ha fatto partire un coro “MVP MVP”. Rafa, sinceramente anche tu e Tijjani Reijnders avreste meritato, ma questo è un altro discorso. E ancora, come da video pubblicato dal Milan su Tik Tok, altre immagini: Fonseca ha dato il cinque a Theo, Ibra ha battuto il petto al solito Mike, Fofana ha fatto il giro per abbracciare tutti, Chukwueze si è scatenato. E Reijnders, elegante come è Reijnders, ha sorriso alla telecamera».