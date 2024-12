Cardinale Milan, Cugini perplesso: «Non capisco perchè tratti così male la storia del club, gli interessa solo lo stadio». Poi dà un consiglio a Fonseca

Cardinale Milan, Mimmo Cugini, noto giornalista, si è detto perplesso dalla gestione del club rossonero da parte del numero uno di RedBird

Intervistato da TMW Radio, Mimmo Cugini, noto giornalista, ha parlato così del Milan di Cardinale:

PAROLE – «Faccio fatica a capire perché trattare così male la storia del Milan. Tra l’altro ho l’impressione che non si rendano conto dell’ambiente che c’è a Milano una riflessione andrebbe fatta. La battuta sull’Inter è di cattivissimo punto, poi neanche vera perché non era in bancarotta. Non è un momento facile per i tifosi rossoneri, dentro una tempesta che sembra non finire mai. C’è il rischio che questa gestione anomala vada avanti per altri 2-3 anni, il che significherebbe rimanere in questo limbo e rimanere tra le prime 3-4 per portare soldi nel club. L’unica svolta potrebbe essere lo stadio, che credo che sia un business a cui Cardinale tiene molto. Theo Hernandez-Jimenez a destra? Può essere un’idea. Jimenez si vede che viene dal Real, non ha paura, rischia la giocata. Se fai certe cose a quella età, sei già avanti su tante cose».