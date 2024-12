Cardinale Milan, l’attacco di Bucciantini inchioda il numero uno di RedBird! Parole pesantissime

Cardinale Milan, clamoroso attacco di Marco Bucciantini al numero uno di RedBird: critiche pesanti sulla gestione del club rossonero

Intervenuto a Sky, Marco Bucciantini ha parlato così del momento del Milan dopo le dichiarazioni di Cardinale:

PAROLE – «Il calcio è un’impresa di sentimento e di emozione. I tifosi perché ti pagano? Per la passione, mica ti pagano perché hanno visto la visione o hanno letto i documenti. Ti pagano perché sono nati milanisti. La squadra ed il tifo è come il battesimo: babbo, nonno, zio e sei milanista e vai avanti così. Queste cose rappresentano una grande diversità ma anche un’identità importante. E oggi prima in classifica c’è una squadra che i conti li ha fatti bene (l’Atalanta, ndr). L’ingresso nel mondo del calcio di arabi, americani e cinesi non è che abbia sistemato le cose. Quindi non diciamo cavolate. Secondo me ridurre la presenza di un Maldini all’emotività… Maldini è anche storia, cultura, emozioni, identità. Maldini è un pezzo di Milan. Se pensi di poter fare impresa senza queste cose non sei superiore, non vieni dall’America ma vieni da Marte. Si pensa che non si fa impresa calcistica senza identità, storia, cultura. Se alla festa dei 125 anni non ti presenti… Se fai impresa in Italia non vuoi mescolarti alla cultura italiana? Se vuoi mescolarti ad una squadra che ha vinto tutto quello che ha vinto il Milan non pensi che confondersi con quella storia ed entrare sottobraccio a San Siro con Baresi e Maldini e van Basten non rappresenti un valore imprenditoriale? Ma cos’è la visione senza storia e senza identità? Una visione cos’è? Scelte, comportamenti e risultati».