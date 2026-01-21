MN24 – Cardinale a Casa Milan: finito il summit con Allegri, Tare e la squadra a 513 giorni di distanza. Segui le ultimissime

Il clima in casa rossonera si scalda non solo per le vicende di campo, ma anche per la presenza istituzionale ai massimi livelli. Secondo quanto riportato dagli inviati di MilanNews.it, la giornata odierna ha segnato il ritorno fisico di Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird, nel cuore operativo del club. Una visita densa di impegni che ha toccato sia il centro sportivo di Milanello che la sede ufficiale di via Aldo Rossi.

Il ritorno del proprietario: la mattinata a Milanello

L’evento è di quelli che fanno notizia: Gerry Cardinale non varcava i cancelli del Centro Sportivo di Carnago da ben 513 giorni. L’ultima apparizione del patron risaliva infatti al 26 agosto 2024. Questa mattina, il proprietario del Diavoloha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra e alla nuova struttura dirigenziale.

A riceverlo è stata la plana maggiore del club: l’AD Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic — l’indimenticabile fuoriclasse svedese oggi consulente senior della proprietà con un ruolo chiave nel motivare l’ambiente — e il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. Il dirigente albanese, noto per la sua grande esperienza nella costruzione di rose competitive e per il suo fiuto infallibile sul mercato, ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la proprietà sulle prossime strategie.

L’incontro con Massimiliano Allegri

Un momento cruciale della mattinata è stato il faccia a faccia con Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese, plurititolato stratega della panchina famoso per la sua gestione pragmatica e la capacità di portare trofei in bacheca, ha accolto Cardinale insieme ai suoi calciatori. La visita è servita a ribadire la fiducia totale nel nuovo progetto tecnico che vede Allegri al centro della rinascita dei meneghini.

Pranzo a Casa Milan e futuro

Dopo la sessione mattutina, la delegazione si è spostata a Casa Milan. Qui, il numero uno di RedBird ha pranzato con Zlatan Ibrahimovic e il CFO Stefano Cocirio, in un clima definito cordiale e costruttivo. Cardinale ha inoltre dedicato del tempo a incontrare i dipendenti della sede, sottolineando l’importanza della coesione aziendale dietro i successi sportivi.

Questa presenza costante e il supporto mostrato al duo Tare-Allegri segnano l’inizio di una nuova era per la società di via Aldo Rossi, con l’obiettivo dichiarato di riportare i rossoneri sul tetto d’Italia e d’Europa.