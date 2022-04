Massimo Caputi intervenuto negli studi di Sky Sport ha parlato di Mkhitaryan in ottica mercato per le prime quattro in classifica

Massimo Caputi intervenuto negli studi di Sky Sport ha parlato di Mkhitaryan in ottica mercato per le prime quattro in classifica:

«Mkhitaryan? Non solo alla Roma io credo che uno come lui farebbe comodo a tutte le prime quattro squadre in classifica»