Caprari, tacco magico alla Mancini. E se adesso la Nazionale…

La prodezza di tacco realizzata da Gianluca Caprari riporta alla mente il gol magico di Mancini che ora potrebbe convocare il veronese in Nazionale

Gianluca Caprari, Mancini e la Nazionale. Il triangolo no, non l’avevo considerato. Triangolo virtuoso naturalmente e senza timore alcuno di gelosie pericolose. Eppure la possibilità potrebbe essere più concreta di quel che ci si poteva immaginare.

La suggestione era stata lanciata nei giorni scorsi dal quotidiano veronese L’Arena. L’apprezzamento del Commissario Tecnico per il numero 10 dell’Hellas non è però affatto recente se consideriamo che la prima (e finora unica) convocazione in Azzurro risale all’ottobre 2018, proprio con il Mancio.

Ma a giustificare l’idea sono soprattutto le prestazioni dell’attaccante romano, mai così decisivo in Serie A. Insomma, il talento ex Pescara, Sampdoria, Parma e Benevento sembra finalmente giunto a piena maturazione dall’alto di un bottino che recita 8 reti e 5 assist in 21 partite di campionato.

