Zapelloni commenta così: «Leao va a svalutarsi: non puoi paragonarlo ad altri giocatori del Milan. Ora con il Real...»

Intervenuto ai microfoni di Mediaset durante il programma Pressing, ecco le parole di Umberto Zapelloni su Rafa Leao e sul Milan.

LEAO – «Se c’è il rischio di svalutazione economica di Leao? Certo che c’è, se non lo fai giocare il giocatore si svaluta. Oggi al Milan non c’è un altro giocatore con il talento di Leao. Se tu hai una lampada e vuoi far uscire il genio devi strofinarla, non la lasci in panchina. Paragonare Leao ad altri giocatori come Musah, Loftus-Cheek e Okafor è un errore gravissimo da parte di Fonseca e anche da parte della società che sta avallando certe decisioni del tecnico portoghese. Si fa male anche la società perchè Leao si svaluta così».

IBRA «Quando Ibra ha giocato con Leao ha avuto un ruolo fondamentale, lo ha stimolato, ha cercato di fargli capire certe cose. Ecco ora mi sembra che lo svedese non stia più lavorando in quel modo. Quindi c’è anche un problema da parte della società».

MILAN – «Ora il Milan è atteso dal Real Madrid che nel weekend non ha giocato e l’ultima partita che ha giocato e perso è il Clasico contro il Barcellona, quindi avrà il dente avvelenatissimo e grande voglia di riscatto. Fonseca metterà Leao, farà magari una figuraccia e poi la colpa sarà tutta sua. Fonseca si è infilato in un tunnel in cui l’uscita è lontanissima e il fatto che la società avvalli questa cosa è un delitto. Va detto che questa è la stessa società che ha preso Fonseca invece di Conte, evidentemente gli va bene così».