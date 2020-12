Capello su Pioli: «È un signor allenatore, con idee e personalità»

Capello ha elogiato Pioli riconoscendone il grande merito che sta avendo nel percorso di crescita che il Milan sta continuando a fare

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha elogiato Stefano Pioli, attuale allenatore dei rossoneri.

‘Don Fabio’, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dicendo: «Ha meriti enormi per la crescita di questo Milan. Secondo me, a volte, non gli vengono nemmeno riconosciuti appieno. Già in passato, con la Lazio, con la Fiorentina, Pioli aveva dimostrato di essere un signor allenatore, con idee, personalità. Aveva bisogno di tempo e di fiducia. Tenerlo quest’estate era la scelta giusta. E ora si vede».