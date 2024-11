Capello sicuro: «Lo sport è sacrificio! In Italia c'è Sinner e poi giocatori come lui che...»

Capello torna su Leao: «Talento incredibile ma si accontenta. Bisognerebbe dargli la testa di Sinner». Le dichiarazioni dell’ex allenatore

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ecco le dichiarazioni di Fabio Capello che ha parlato del talento del Milan Rafael Leao e del campione del tennis mondiale Jannik Sinner.

PAROLE – «Ci sono degli atleti che possono fare molto di più anche nel tennis e che poi dopo aver raggiunto certi risultati hanno smesso di migliorarsi. Lo sport è sacrificio, fare cose diverse: non accontentarsi del risultato e pensare che quello che hai fatto è un percorso del tuo lavoro come sportivo. Io farei un esempio: in Italia abbiamo un giocatore come Leao che ha un talento incredibile ma si accontenta. Bisognerebbe dargli un po’ della testa di Sinner per fargli vedere quello che potrebbe fare».