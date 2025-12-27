Il monito di Capello: «Milan, serve un leader per la Champions». E su Fullkrug dice che…

Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle necessità del Milan di Allegri. E su Fullkrug invece…

In attesa del match contro l’Hellas Verona, Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando il momento delicato del Milan. Secondo l’ex allenatore rossonero, la difficoltà della squadra di fare punti contro le cosiddette “piccole” non è un limite tecnico allenabile sul campo, quanto una carenza di personalità. Per Capello, la soluzione risiede nella ricerca di un vero leader all’interno dello spogliatoio, capace di stimolare il gruppo e trascinare i compagni nei momenti di calo motivazionale.

Il focus si è poi spostato sulla classifica estremamente corta della Serie A 2025. Se da un lato il sogno scudetto rimane vivo, dall’altro il rischio di scivolare fuori dalle prime quattro posizioni è concreto. Capello ha messo in guardia il club: la concorrenza è agguerrita, con una Juventus ritrovata, veloce e aggressiva, e una Roma che, qualora riuscisse ad arrivare a un centravanti come Zirkzee, diventerebbe una candidata serissima per le zone altissime della classifica. Anche l’Atalanta di Gasperini, grazie a una ritrovata solidità, rappresenta un ostacolo temibile per la corsa all’Europa che conta.

Capello, l’incognita Füllkrug e i problemi tattici di San Siro

Un passaggio fondamentale dell’intervista ha riguardato il nuovo acquisto Niclas Füllkrug. Capello predica estrema cautela: sebbene l’attaccante tedesco porti in dote grande esperienza, l’impatto con la realtà di San Siro può essere complicato anche per i bomber più prolifici. Oltre ai singoli, il tecnico ha evidenziato una manovra rossonera diventata troppo lenta e prevedibile nell’ultimo periodo. Infine, un suggerimento per il mercato: oltre alla velocità in attacco, al Milan servirebbe urgentemente un difensore centrale di livello per evitare di affidarsi esclusivamente alle parate miracolose di Mike Maignan.