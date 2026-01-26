Capello contro il Milan: «Sembra vadano per tentativi. E’ quella che ho visto peggio»

Capello intervenuto su Rai Radio 1 ha mosso critiche pesanti al Milan di Allegri dopo la prestazione fatta all’Olimpico

Fabio Capello come spesso accade si è lasciato andare a commenti duri senza mezzi termini sull’ultima giornata di Serie A. Al centro delle critiche dell’ex mister questa volta c’è proprio il Milan di Massimiliano Allegri.

Il Diavolo è stato accusato di essere troppo rinunciatario, addirittura secondo Capello è stata la peggiore delle quattro big scese in campo ieri e tra queste c’è il Napoli che ha perso 3-0 in casa della Juventus.

LA CRITICA AL MILAN – «Senza una visione di gioco. Sembra vadano per tentativi. Sono passivi nella maniera più assoluta. Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella tra le big che ha fatto più fatica»