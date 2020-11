Capello: «Il Milan può durare perché ha gioco e Ibra…»

Fabio Capello ha così parlato dell’attuale situazione relativa al campionato di Serie A partendo dal Milan capolista

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha così parlato della situazione attuale del campionato di Serie A: «A inizio stagione avevo dato per favorita l’Inter perché in pratica ha due squadre, e ciò è stata utile a Conte in questo periodo di Covid. Adesso la platea si è allargata, col Milan e la solita Juve, ma vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli».

IBRA LEADER – «Il Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Ibrahimovic».

INTER E JUVE – «Certo che Conte e Pirlo possono risalire. Intere-Juve hanno un bagaglio tecnico e di scelte che le riporterà a essere protagoniste».

SORPRESE – «Il Sassuolo è una bella squadra, ma non è attrezzata per lo scudetto .L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le Coppe bruciano energie. La Lazio è unenigma. Se tornasse a essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata. Roma e Napoli mi sembrano realtà strutturate».

LIUKAKU, IBRA, RONALDO – «Sono tutti e tre grandi e tutti e tre decisivi. Lukaku è dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter. Ibra dà ancora di più perché vuole lottare contro il tempo. Ronaldo è una bestia da gol. Quando stava in Spagna si diceva che, con lui e Messi, Real e Barcellona partivano almeno 1-0. Adesso forse 1-0 no, ma con lui la Juve ha almeno mezzo gol di vantaggio».