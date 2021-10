Capello: «Fischi a Donnarumma? Spero di no ma è stato irriconoscente»

Fabio Capello in un’intervista dice la sua sui possibili fischi a Donnarumma durante il match tra Italia e Spagna. Le sue parole

Fabio Capello è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Le parole dell’ex calciatore ed ex tecnico del Milan su Donnarumma e i possibili fischi durante il match di Nations League tra Italia e Spagna.

«Fischi per Donnarumma in Nations League? Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al PSG. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24