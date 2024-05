Capello punge De Zerbi: «È il più sponsorizzato, ma cos’ha vinto in carriera?». L’attacco dell’ex Milan

Capello punge De Zerbi: «È il più sponsorizzato di tutti, ma cos’ha vinto e fatto in carriera?». L’attacco dell’ex Milan

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Capello ha parlato così di De Zerbi, uno dei tanti allenatori accostati al Milan in queste ultime settimane. Le sue dichiarazioni.

CAPELLO – «Ma cosa ha vinto e fatto De Zerbi in carriera? Quest’anno è decimo, nono, undicesimo… Non capisco perché se ne parli così tanto come uno dei top allenatori e sia il più sponsorizzato di tutti quanti»