Caos Milan, saltano tre acquisti: cosa sta succedendo

Nella situazione attuale rischiano di non potersi chiudere tre acquisti importanti per la prossima stagione

Il Milan si gioca tutto nelle ultime settimane di campionato. La corsa Champions continua a essere apertissima, ma il problema non riguarda soltanto la classifica. Attorno ai rossoneri si respira un clima strano, quasi sospeso.

Perché il piazzamento Champions cambierebbe completamente anche il livello del prossimo mercato. E dentro la società lo sanno benissimo. Tare è già al lavoro insieme all’area tecnica per capire dove intervenire, sempre se resterà rossonero, Allegri continua a vivere un finale di stagione sotto osservazione e anche il futuro di alcuni big della rosa non appare più così scontato.

Ma soprattutto c’è un altro tema che pesa parecchio: senza Champions il Milan dovrebbe ridimensionare diversi piani. Anche molto ambiziosi.

Goretzka, Vlahovic e Lewandowski: tutto dipende dalla Champions

Ci sarebbero tre nomi che il club rossonero considera praticamente irraggiungibili senza qualificazione alla prossima Champions League: Leon Goretzka, Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski.

Niente Lewandowski Vlahovic e Goretzka senza Champions (Instagram Robert Lewandowski) – Milannews24.com

Tre profili completamente diversi, ma accomunati dallo stesso problema: costi enormi. Goretzka piace per esperienza internazionale, fisicità e capacità di reggere partite ad altissimo livello. È uno di quei centrocampisti che al Milan mancano da tempo.

Però senza Champions l’operazione diventerebbe complicatissima, vista la folta concorrenza. Poi c’è Vlahovic. Il serbo continua a essere un nome che gira attorno al Milan da mesi, anche perché il suo rapporto con la Juventus sembra arrivato alla fine.

Ai rossoneri servirebbe un centravanti dominante fisicamente e capace di garantire gol pesanti. Ma anche qui la musichetta europea è fondamentale per andare avanti nella trattativa. E infine Lewandowski. Anche qui il problema è abbastanza evidente: stipendio altissimo e operazione sostenibile solo in presenza della Champions.

Il rischio non è soltanto perdere tre obiettivi importanti. Il rischio è dover cambiare completamente strategia. Passare da nomi di livello europeo a soluzioni più economiche, magari più giovani o meno pronte subito.

Il Milan negli ultimi anni ha alternato intuizioni ottime a investimenti che non hanno funzionato. Ora serve un salto di qualità, ma senza Champions tutto tornerebbe improvvisamente più complicato. Ecco perché attorno alle prossime partite si respira una tensione che va molto oltre il semplice risultato del weekend.