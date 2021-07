Cannavaro: «Si parla sempre di Ronaldo, ma Ibrahimovic è uguale»

Fabio Cannavaro, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di squadra alla Juventus

«Quando arrivò alla Juve era un ragazzino, ma era chiaro fosse diverso dagli altri. È lanciatissimo, Zlatan! Gli vanno fatti i complimenti per come si cura e gestisce: si parla sempre di Cristiano Ronaldo, ma Ibra cura ogni dettaglio come CR7».