Cannavaro: «Derby che riapre il campionato. Giroud, colpi da campione»

Fabio Cannavaro ha detto la sua sulla corsa allo scudetto in Serie A e sul derby. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato così della corsa scudetto.

DERBY – «Non mi è piaciuta per niente come partita. L’Inter l’ha controllata ma senza giocar bene, poi si è un po’ rilassata e il Milan l’ha ribaltata coi colpi di un campione come Giroud, ma le squadre non mi sono piaciute. E complice anche il risultato, il campionato è decisamente aperto».