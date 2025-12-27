Cannavale, lo chef dei calciatori: «Vado spesso da Gimenez, vorrebbe organizzare una cena con Lautaro»

Cannavale, lo chef dei calciatori, parla così di Santiago Gimenez e della cena da organizzare con Lautaro Martinez

Dietro le grandi prestazioni in campo si nasconde spesso una dieta rigorosa e personalizzata. A svelare i retroscena culinari dei protagonisti della Serie A è Leonardo Cannavale, meglio noto come Gordon Lenni, lo chef che cura l’alimentazione di moltissimi sportivi. In un’intervista rilasciata a Sportweek, Lenni ha raccontato il suo rapporto speciale con il mondo rossonero: «Faccio spesso cene di squadra, soprattutto con il Milan. In generale però lavoro molto in laboratorio e poi consegno. A casa vado più spesso da Santi Gimenez». L’attaccante messicano è un grande amante della convivialità e ha persino espresso il desiderio di organizzare una cena con il rivale interista Lautaro Martinez.

Ma cosa mangiano i campioni che arrivano dall’estero per sentirsi a casa senza sgarrare? Lo chef ha spiegato come adatti i piatti della tradizione italiana a gusti più internazionali, mantenendo però l’equilibrio nutrizionale necessario per un atleta: «I fusilli al pomodoro con pollo piacciono tantissimo, oppure puntiamo su noodles con pollo alla soia e verdure julienne. Sono piatti che sentono familiari e che funzionano dal punto di vista nutrizionale».

Cannavale, la disciplina di Bondo e il prossimo “colpo” Modric

Se la semplicità regna sovrana per campioni come Lautaro Martinez, che predilige riso alla parmigiana e pollo, ci sono altri giocatori che sorprendono per l’attenzione maniacale ai dettagli. Il premio per il più disciplinato va a Warren Bondo: «Mi chiede cose molto precise: succhi con estrazione a freddo, insalate separate, cura dei dettagli», ha rivelato lo chef, citando tra i più attenti anche Pulisic, Vardy e Darmian. Ma le ambizioni di Gordon Lenni non si fermano qui: il prossimo prestigioso cliente sulla sua lista dovrebbe essere nientemeno che il Pallone d’Oro Luka Modric.