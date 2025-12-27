 Cannavale, lo chef dei calciatori, parla di Gimenez
Connect with us

HANNO DETTO

Cannavale, lo chef dei calciatori: «Vado spesso da Gimenez, vorrebbe organizzare una cena con Lautaro»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

40 minuti ago

on

By

Santiago Gimenez

Cannavale, lo chef dei calciatori, parla così di Santiago Gimenez e della cena da organizzare con Lautaro Martinez

Dietro le grandi prestazioni in campo si nasconde spesso una dieta rigorosa e personalizzata. A svelare i retroscena culinari dei protagonisti della Serie A è Leonardo Cannavale, meglio noto come Gordon Lenni, lo chef che cura l’alimentazione di moltissimi sportivi. In un’intervista rilasciata a Sportweek, Lenni ha raccontato il suo rapporto speciale con il mondo rossonero: «Faccio spesso cene di squadra, soprattutto con il Milan. In generale però lavoro molto in laboratorio e poi consegno. A casa vado più spesso da Santi Gimenez». L’attaccante messicano è un grande amante della convivialità e ha persino espresso il desiderio di organizzare una cena con il rivale interista Lautaro Martinez.

Ma cosa mangiano i campioni che arrivano dall’estero per sentirsi a casa senza sgarrare? Lo chef ha spiegato come adatti i piatti della tradizione italiana a gusti più internazionali, mantenendo però l’equilibrio nutrizionale necessario per un atleta: «I fusilli al pomodoro con pollo piacciono tantissimo, oppure puntiamo su noodles con pollo alla soia e verdure julienne. Sono piatti che sentono familiari e che funzionano dal punto di vista nutrizionale».

Cannavale, la disciplina di Bondo e il prossimo “colpo” Modric

Se la semplicità regna sovrana per campioni come Lautaro Martinez, che predilige riso alla parmigiana e pollo, ci sono altri giocatori che sorprendono per l’attenzione maniacale ai dettagli. Il premio per il più disciplinato va a Warren Bondo: «Mi chiede cose molto precise: succhi con estrazione a freddo, insalate separate, cura dei dettagli», ha rivelato lo chef, citando tra i più attenti anche Pulisic, Vardy e Darmian. Ma le ambizioni di Gordon Lenni non si fermano qui: il prossimo prestigioso cliente sulla sua lista dovrebbe essere nientemeno che il Pallone d’Oro Luka Modric.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.