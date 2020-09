Campionato Primavera, domani il Milan sfida l’Atalanta

Il Milan Primavera torna in campo domani mattina. In programma c’è la sfida all’Atalanta in casa, ore 11 di sabato

Il Milan Primavera torna in campo domani mattina. In programma c’è la sfida all’Atalanta in casa, ore 11 di sabato. Domenica, invece, scenderanno in campo Roma, Fiorentina e Lazio. I rossoneri, che dovranno fare a meno di Emil Roback (fuori almeno due settimane per frattura), sono attualmente a punteggio pieno con tre punti alla pari di Roma, Sassuolo, Inter, Lazio e Bologna.

Ecco il programma:

26.09. 10:00 Bologna U19-Cagliari U19

26.09. 11:00 Milan U19-Atalanta U19

26.09. 13:00 Spal U19-Inter U19

26.09. 17:00 Ascoli U19-Fiorentina U19

27.09. 11:00 Roma U19-Genoa U19

27.09. 13:00 Sampdoria U19-Lazio U19

27.09. 14:30 Torino U19-Sassuolo U19