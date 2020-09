Emil Roback, il giovane attaccante svedese che si è messo in mostra nel prestagione, ha subito un infortunio

Emil Roback, il giovane attaccante svedese che si è messo in mostra nel prestagione, ha subito un infortunio. Il ragazzo ha riportato una frattura intraspongiosa del radio che lo lascerà fuori dal campo per almeno 15 giorni. Il giocatore salterà sicuramente le prossime partite in programma con il Milan Primavera. Ecco il comunicato: