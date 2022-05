Campagna Abbonamenti Milan: dal 16 maggio via alla fase di prelazione, il comunicato ufficiale del club rossonero

Dopo la riapertura graduale degli stadi avvenuta in questa stagione, AC Milan è pronto a presentare la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022/23. A partire da lunedì 16 maggio, i tifosi rossoneri potranno finalmente riappropriarsi di un pezzo di normalità: tornare ad ottenere il proprio posto a sedere e vivere tutte le emozioni delle gare casalinghe del Milan, insieme a tutta la famiglia rossonera. L’abbonamento sarà valido, infatti, per tutte le 19 giornate di Serie A più la sfida degli Ottavi di finale di Coppa Italia. L’acquisto dell’abbonamento, infine, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot.

Le modalità per l’acquisto della tessera stagionale vanno in continuità con il passato: sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2022/23 online su acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket con le seguenti tempistiche:

FASE 1 – PRELAZIONE : dal 16 al 25 maggio gli abbonati della stagione 2019/20 potranno confermare il proprio posto, oppure, dal 26 al 30 maggio, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con prezzi a partire da 199€.

: potranno il proprio posto, oppure, e sceglierne uno tra quelli disponibili, con prezzi a partire da 199€. FASE 2 – NUOVI ABBONAMENTI : dal 31 maggio al 30 giugno, vendita libera con listino prezzi dedicato, a partire da € 199€.

: con listino prezzi dedicato, a partire da € 199€. FASE 3 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 1° luglio inizierà l’ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.

In ciascuna di queste tre fasi di vendita, i richiedenti voucher 2019/20 avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite la Carta Cuore Rossonero.

LE NOVITÀ

AC Milan torna ad aprire la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti al Terzo Anello Rosso: i tifosi rossoneri potranno così assistere alle gare interne del Milan in Serie A e agli Ottavi di Coppa Italia, con soli 10€ a partita. Inoltre, dopo aver dato il via all’experience VIP Hospitality durante la seconda parte della stagione 2021/22, AC Milan conferma e rilancia l’iniziativa, offrendo ai propri tifosi la possibilità di acquistare l’abbonamento “Club 1899”, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.

ABBONAMENTI FAMILY, UNDER E SENIOR

Tornano anche gli abbonamenti per la Tribuna Family nel Primo Anello Verde: parte dei settori sono riservati all’acquisto delle tessere in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a due abbonamenti per minorenni, Under 16 e/o Under 6. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Tariffe speciali anche per gli abbonamenti riservati agli Under 25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale e per gli Over 65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

CHAMPIONS LEAGUE

La sottoscrizione dell’abbonamento offre anche la possibilità di acquistare, in fase di prelazione, i biglietti della fase a girone della Champions League 2022/23. Gli abbonati al campionato potranno quindi confermare il proprio posto anche per i match europei ed acquistare un ulteriore biglietto.

CARTA CUORE ROSSONERO

Per la sottoscrizione dell’abbonamento AC Milan 2022/23 è necessario essere in possesso della Carta Cuore Rossonero in corso di validità e di un documento d’identità, richiesto anche per i minori. L’abbonamento viene caricato sulla Carta Cuore Rossonero, indispensabile per accedere allo stadio. Inoltre, è possibile cedere il diritto d’accesso di qualsiasi partita ad un altro titolare di carta Cuore Rossonero.