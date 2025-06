Cambiaso Milan, Tare e Allegri proseguono il pressing! Prima scelta, può prendere il suo posto

Cambiaso Milan, Igli Tare e Massimiliano Allegri continuano il pressing per l’esterno oggi alla Juve: può prendere il posto di Theo Hernandez

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, mentre si attende la firma di Luka Modric prevista per la prossima settimana, il calciomercato Milan continua a lavorare per acquisire altri rinforzi.

Il direttore sportivo Igli Tare insiste per ingaggiare Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, che potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez nel caso in cui il terzino francese lasci il club. Hernandez sembra preferire l’Atletico Madrid rispetto ad altre offerte, come quella dell’Al Hilal, ma gli spagnoli dovrebbero aumentare la loro offerta per convincere il Milan a cederlo. I contatti con Cambiaso sono costanti.