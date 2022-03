Cambiaso Milan, l’agente: «Vedremo a giugno cosa succederà»

Le parole di Giovanni Bia, agente di Cambiaso, sul futuro del calciatore del Genoa accostato anche al Milan

Giovanni Bia, agente tra gli altri di Andrea Cambiaso del Genoa, ha parlato del proprio assistito a Radio Marte. Ecco le sue parole:

SUL FUTURO DEL SUO ASSISTITO – «Vedremo a giugno cosa succederà. Giuntoli lo aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e alla fine andò all’Empoli. Ci sono tante squadre su di lui e dovremo valutare col Genoa cosa è meglio per lui. È in scadenza nel 2023 e a fine anno decideremo cosa fare. La nuova proprietà è straniera e forse hanno idee diverse dalle nostre, vedremo. Ora il suo unico obiettivo è quello di provare a salvare il Genoa, tutto il resto si vedrà in seguito».