Cambiaso Italia, le parole del giocatore in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio

Conferenza stampa Cambiaso: le dichiarazioni del giocatore della Juventus e dell’Italia alla vigilia del match di Nations League

La Nazionale di Spalletti sfida il Belgio in Nations League. Andrea Cambiaso, alla vigilia del match, è intervenuto in conferenza stampa al fianco del CT azzurro.

RICORDO HEYSEL – «È stato un momento molto toccante. Cercheremo di onorare al meglio questa tragedia e questo stadio, anche se nessuno di noi era ancora nato. Sappiamo tutti cosa è successo, una tragedia che ha segnato il mondo del calcio».

CRESCITA – «Sempre nel vivo del gioco? Questa mia abilità la sto migliorando nel corso del tempo, ma credo sia in costante evoluzione. Devo migliorare ogni aspetto del mio gioco. Tutti i calciatori dovranno fare più cose in campo. Ormai il calcio va in questa direzione come ha detto più volte il mister».

RUOLO PREFERITO – «Io cerco di rendermi utile per ciò che è utile alla squadra ed in funzione di quello che fanno gli avversari. Non ho un ruolo preferito, a sinistra gioco più sui binari mentre a destra entro più dentro al campo. Ma cerco solo di rendermi utile per la squadra».