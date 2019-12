Camavinga Milan, il giocatore spinge per la cessione

In un’intervista per L’Equipe il presidente del Rennes Olivier Letang ha parlato di un’eventuale cessione di Camavinga

In un’intervista per L’Equipe, il presidente del Rennes Olivier Letang ha parlato di un’eventuale cessione di Camavinga: «Avere a disposizione un giocatore come lui è rarissimo e vorremmo che restasse con noi per altri dieci anni. Sarà possibile? Non lo so. Mi piacerebbe che continuasse con noi il suo percorso di crescita. Il nostro obiettivo è quello di tenerlo, ma vogliamo fare in modo di rispettare la sua volontà. Ora la cosa più importante è che continui a giocare e a crescere, per il futuro si vedrà».