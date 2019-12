Camavinga al Milan, parla il Rennes: «Vorremmo che restasse»

Letang ha parlato del futuro di Eduardo Camavinga, talento del Rennes obiettivo del Milan: ecco le sue parole all’Equipe

Olivier Letang, presidente del Rennes, ha parlato all’Equipe del destino del proprio gioiellino Eduardo Camavinga obiettivo, tra i tanti, anche del Milan: «Avere a disposizione un giocatore come lui è rarissimo e vorremmo che restasse con noi per altri dieci anni. Sarà possibile? Non lo so. Mi piacerebbe che continuasse con noi il suo percorso di crescita. Il nostro obiettivo è quello di tenerlo, ma vogliamo fare in modo di rispettare le sue volontà. Ora la cosa più importante è che continui a giocare e a crescere, per il futuro si vedrà».