Camarda è nella Top 80 migliori talenti al mondo. L’attaccante rossonero supera anche Pio Esposito. La classifica

Camarda viene inserito nella Top 80 migliori talenti al mondo. L’attaccante rossonero si piazza così al di sopra di Pio Esposito. Ma in Serie A è Yildiz a entrare tra i primi 10

La rivista Sportweek ha pubblicato sul suo ultimo numero una classifica che individua gli 80 migliori Giovani Talenti in circolazione nel panorama calcistico internazionale, focalizzandosi sui giocatori con maggiore potenziale. In cima alla lista trionfa l’asso del Barcellona, Lamine Yamal (classe 2007), che precede il compagno di squadra Pau Cubarsì e il talentuoso trequartista del Real Madrid, Arda Guler. La top 10 è dominata da club europei di primissimo piano.

Il primo protagonista della Serie A a comparire in classifica è lo juventino Kenan Yildiz (2005), che si posiziona al 10° posto, confermando le aspettative sul suo futuro. Tra i giovani italiani, il primo a comparire è Honest Ahanor dell’Atalanta (2008), che si piazza al 29° posto. Subito dietro di lui, troviamo il milanista Francesco Camarda (2008) in 40ª posizione, che precede di una sola posizione l’attaccante interista Francesco Pio Esposito (2005), classificato 41°.

Camarda e i Giovani Talenti: La Generazione 2007 e La Presenza Italiana

La classifica mette in luce la precocità dei talenti, con la generazione del 2007 particolarmente rappresentata, guidata proprio da Yamal. Altri nomi noti che popolano la lista includono l’attaccante in arrivo al Real Madrid, Endrick (11°), e il centrocampista del PSG, Warren Zaire-Emery (8°). Interessante anche la presenza di Assane Diao (25°), attaccante del Como.

Tra gli altri italiani che compaiono in classifica, troviamo Giovanni Leoni (48°), difensore, e Vasilije Adzic (79°), centrocampista accostato alla Juventus. La presenza di tre ragazzi italiani tra i primi 50 testimonia la qualità dei vivai del nostro campionato, anche se la top ten resta per il momento monopolio delle big europee spagnole, francesi e inglesi.

