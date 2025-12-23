Camarda presente in una classifica speciale. Il giovane talento rossonero è nella Top XI talenti del futuro: ecco gli altri

News
Camarda fa parte della Top XI dei talenti del futuro, ma non è l’unico giocatore rossonero. Ecco chi sono gli altri
Il portale Transfermarkt ha pubblicato un’interessante formazione ideale, generata dall’intelligenza artificiale, che ipotizza quali saranno i calciatori più preziosi al mondo tra dieci anni. La proiezione premia il lavoro del settore giovanile del Milan, inserendo ben tre profili legati ai colori rossoneri in questa esclusiva Top 11 del futuro.
Camarda c’è, ma non è l’unico rossonero
Il nome di spicco è senza dubbio quello di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008, attualmente in prestito al Lecce per farsi le ossa, è indicato dall’IA come il giocatore dal valore potenziale più alto dell’intero undici: tra dieci anni il suo cartellino potrebbe toccare i 90 milioni di euro. Insieme a lui brilla Christian Comotto, talentuoso centrocampista (anche lui classe 2008) oggi in forza allo Spezia, il cui valore stimato nel 2035 si aggira intorno ai 65 milioni.
La sorpresa riguarda invece la difesa: secondo l’algoritmo, tra dieci anni il Milan si assicurerà le prestazioni del centrale tedesco Luka Vuskovic. Il difensore, attualmente nel mirino dei grandi club europei, viene proiettato in maglia rossonera con una valutazione di 50 milioni. A completare questa formazione del futuro troviamo giovani promesse come Nunziante, Damonte, Ahanor, Sucic, Kayode, Inacio, Luongo e Pio Esposito, confermando una tendenza che vede il talento “Made in Italy” e i gioielli rossoneri assoluti protagonisti della scena mondiale che verrà.