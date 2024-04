Camarda via dal Milan? Pioli categorico: «Adesso stiamo pensando solo a una cosa». Le sue parole in conferenza

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Lecce. Di seguito le sue parole legate al futuro di Camarda.

CAMARDA – «Questo non te lo so dire, non rispondo io a questa domanda. Voi fate il vostro lavoro, state parlando da tempo del futuro e noi pensiamo al presente. Con i risultati del presente costruiamo il futuro».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-LECCE