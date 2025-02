Camarda Milan, Tiribocchi: «Ibra lo vuole vedere da vicino, sul mancato approdo al Monza penso questo». Le ultimissime sui rossoneri

In esclusiva a MilanNews24 è intervenuto Simone Tiribocchi. L’ex attaccante di Serie A si è espresso in questo modo su Camarda.

Da attaccante ad attaccante, ti ha sorpreso che Ibra si sia imposto per tenere Camarda?

«Una bella scelta, probabilmente vedono la possibilità di dargli delle chance in qualche competizione. A Monza avrebbe potuto fare un campionato importante, ma avrebbe potuto affrontare le difficoltà di un campionato di lotta e sudore, sicuramente lo avrebbe fatto crescere. Ma Ibra probabilmente vuole tenerlo vicino a questi campioni in allenamento e visionarlo da vicino. E’ una scelta e non mi sorprende, andrà valutato. Inutile dire se mi ha sorpreso o no, è una scelta importante di un dirigente importante».