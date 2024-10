Camarda Milan, nuova chance contro il Napoli? questa scelta apre lo scenario

Camarda Milan, nuova chance contro il Napoli? questa scelta…Le ultimissime notizia sui rossoneri in vista del match contro il Napoli

Francesco Camarda, quest’oggi, non prenderà parte al match di Serie C del Milan Futuro contro il Perugia. Come appreso dalla nostra redazione il motivo è legato al fatto che è rimasto ad allenarsi a Milanello con la prima squadra.

Proprio per questa ragione, dunque, non è da escludere il suo ingresso in campo nel match di campionato contro il Napoli martedì.