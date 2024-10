MN24 – Camarda Milan, salta il match contro il Perugia! Il motivo è legato alla prima squadra. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro è pronto a scendere in campo. Tra meno di trenta minuti i rossoneri sfideranno il Perugia in trasferta per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Come appreso dalla nostra redazione non ci sarà Camarda, rimasto ad allenarsi a Milanello con la prima squadra. Di seguito le formazioni ufficiali.

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Mezzoni, Angella, Giraudo; Giunti, Bartolomei, Torrasi; Di Maggio; Seghetti, Montevago. A disp. Yimga, Albertoni, Leo, Bacchin, Matos, Palsson, Ricci, Lisi, Marconi, Agosti, Sylla, Squarzoni, Plaia, Plizzi, Souaré. All. Alessandro Formisano.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina; Alesi, Liberali, Fall; Longo. A disp.: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Dutu, D’Alessio, Sandri, Scotti, Omoregbe, Bonomi, Vos. All.: Daniele Bonera