Camarda Milan, Donnarumma sicuro: «Ragazzo eccezionale! Ecco cosa può dare ai rossoneri»

Camarda Milan, Gianluigi Donnarumma, ex rossonero, ha esaltato il giovane attaccante classe 2008: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Gianluigi Donnarumma ha parlato così di Francesco Camarda, punta del Milan:

PAROLE – «Ho conosciuto Francesco quest’anno quando abbiamo giocato un’amichevole a Empoli, prima dell’Europeo. La prima impressione è che sia un ragazzo eccezionale, come persona l’ho visto molto umile, è veramente un bel ragazzo. Spero che possa fare davvero bene, soprattutto al Milan può dare tanto. È importante rimanere con i piedi per terra, ma quello non c’è problema perché l’ho visto che è un ragazzo molto equilibrato. Deve crescere e deve fare anche i suoi errori, lasciarlo tranquillo e sono sicuro che poi arriverà lontano».