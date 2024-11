Camarda Milan, le parole di Colucci: «Non deve perdere quell'umiltà...»

Camarda Milan, le dichiarazioni rilasciate a TMW Radio da Leonardo Colucci: «Non deve perdere quell’umiltà che serve»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo Colucci su Francesco Camarda e sull’esordio con il Milan in Champions.

PAROLE – «Credo che questo formi ancor di più l’aspetto caratteriale del ragazzo, dovunque lo collocano deve dare sempre il massimo: ha grande qualità e non deve mai perdere quell’umiltà che insieme alla passione ti permette di fare qualcosa in più rispetto agli altri. Non vedo ostacoli nel suo percorso di crescita, ancora non ha raggiunto la maggiore età, e ha grandi margini di miglioramento: sono convinto che il Milan per come si sta muovendo abbia le idee chiare. Peccato per il gol annullatogli in Champions League, poteva divenire il marcatore più giovane della storia della competizione, ma rimarrà nella sua memoria l’accoglienza dello stadio e la festa che gli hanno dedicato tifosi e compagni di squadra al momento della rete e a fine partita».