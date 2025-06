Camarda Lecce, il Milan cede il suo giovane talento: c’è riscatto e controriscatto

Camarda Lecce – Riscatto e controriscatto in favore del Milan! I dettagli del trasferimento del classe 2008

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Calciomercato.Com, la trattativa per il passaggio di Francesco Camarda dal Milan al Lecce si sta concretizzando con una formula ben definita, che garantirà al Milan di mantenere un controllo sul giovane talento.

L’accordo prevedrebbe un prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce, fissato alla cifra di 3 milioni di euro. Questa opzione permetterebbe al club pugliese di acquisire a titolo definitivo l’attaccante in caso di prestazioni convincenti durante la sua permanenza.

Tuttavia, il Milan si è assicurato una clausola di controriscatto, che gli consentirebbe di riacquistare Camarda per 4 milioni di euro. Questa strategia è volta a tutelare il futuro del giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero. In pratica, il Milan cede Camarda per fargli acquisire esperienza in Serie A, senza però perderne definitivamente il controllo. È una formula simile a quella già utilizzata in passato per altri giovani promettenti, come Lorenzo Colombo, sempre in prestito al Lecce.

La destinazione Lecce è stata scelta per offrire a Camarda la possibilità di giocare con continuità e mettere in mostra le sue qualità in un contesto di Serie A, fondamentale per la sua crescita dopo aver debuttato giovanissimo con la maglia rossonera. Il Milan, pur riconoscendo il potenziale del ragazzo, ritiene che un’esperienza lontano da San Siro sia necessaria per la sua maturazione calcistica. Questa mossa dimostra la volontà del Milan di valorizzare i propri talenti, pur mantenendo la possibilità di riportarli alla base in futuro, qualora dovessero esplodere e confermarsi ad alti livelli.