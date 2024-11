Milan Juve, Calvarese sicuro: «Giallo per Conceicao risparmiato. E in più…». Le parole dell’ex direttore di gara di Serie A

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, ecco il commento dell’ex arbitro Calvarese riguardo la prestazione di Chiffi in Milan Juve.

PAROLE – «Daniele Chiffi, alla quinta presenza stagionale, torna ad arbitrare a San Siro dopo l’espulsione molto criticata di Tijjani Reijnders in Milan-Udinese. Ad agevolare il compito è una partita sotto ritmo, che delude le aspettative. Nel primo tempo il direttore di gara padovano si complica un po’ la vita nella gestione disciplinare risparmiando un giallo piuttosto evidente a Conceiçao per un intervento su Leao. Il rossonero protesta giustamente, e viene ammonito. Subito dopo, invece, sembra esagerata l’ammonizione per Gatti (che forse “paga” proprio il mancato giallo a Conceiçao), che commette un fallo non cattivo a centrocampo su Morata».